Hij speelde voor Ronaldo en sprak nooit met Zidane, nu is hij ontketend: “Dit wordt het beste seizoen van Gareth Bale”

Cristiano Ronaldo zit in Turijn, Zinédine Zidane gewoon thuis. Wie gaat de rol van superster overnemen bij Real Madrid onder coach Julen Lopetegui? Dat is een van dé vragen van dit seizoen. Volgens Spaanse voetbalkenner en auteur van een biografie over CR7 is het antwoord héél duidelijk: “Gareth Bale”.

De Welshman werd deze zomer 29 en is begonnen aan zijn zesde seizoen bij De Koninklijke. Tot nu toe was zijn verblijf bij Real er eentje van ups and downs. Veel blessures en boegeroep van de fans afgewisseld met dikke prijzen en briljante momenten, zoals zijn omhaal in de Champions League-finale tegen Liverpool.

Dit seizoen zit Bale al aan vier goals en drie assists in zes optredens voor Los Blancos. Hij is nu 100 procent zeker van zijn plaats in de driemansaanval, als rechtsbuiten, en dat doet klaarblijkelijk deugd.

“Bale was woensdag tegen AS Roma sterk, snel, beslissend en onmisbaar voor zijn team. Alweer”, schrijft Balague in zijn blog voor Goal. “Er werd veel gezegd en geschreven over de manier waarop Zidane omging met de vele ego’s in de kleedkamer van Real Madrid, maar dat people management was niet merkbaar in zijn relatie met Bale.”

“Toen Zidane iedereen verraste door op te stappen bij Real na zijn derde opeenvolgende Champions League, stroomden de reacties van spelers, clubleden en supporters binnen via sociale media. Bale’s stilte over de zaak was te verwachten maar begrijpelijk. De Welshman ruziede nooit met Zidane, maar dat kan ook alleen maar met iemand waarmee je contact hebt. Om een of andere reden sprak Zidane nauwelijks met Bale. In tegenstelling tot met andere spelers zoals Ronaldo.”

Foto: REUTERS

Ontketend

Nu zowel Zidane als Ronaldo andere oorden opzochten, voelt Bale zich bevrijd. “Bale had toen geen andere keuze dan zijn spel aan te passen aan anderen”, zegt Balague. “Maar nu is hij ontketend op het veld. Hij kan zich eindelijk weer uitleven en voelt zich opnieuw belangrijk en gewaardeerd. Net zoals bij Wales. Dat is erg belangrijk voor iemand als Bale, die op zich vrij verlegen is en teruggetrokken. Dat hij nog steeds geen Spaans spreekt, is daarvan een voorbeeld.”

Balague stelt dat Bale vooral iemand is die wil presteren op het veld. “Hij is een speler van momenten en iemand die altijd iets speciaal kan doen. Maar wat vooral Zidane vergat te erkennen, is dat constante prestaties enkel volgen uit het krijgen van verantwoordelijkheden en speelminuten. Dat was bij de Fransman nooit het geval. Zo was Bale vorig seizoen in de Champions League slechts drie op negen keer een basisspeler bij Real.”

“Na de Champions League-finale zei hij eigenlijk tegen Real: Gebruik me of verkoop me. En toch ging het weer over Ronaldo. Toen die vertrok nadat Zidane al was vertrokken, wist Bale dat het anders ging worden. Na een vergadering met het bestuur wist hij dat hij een van de, misschien wel dé, belangrijkste speler van het team ging worden. Lopetegui ziet dit in en waardeert Bale voor de speler die hij is, een man van de grote momenten. Zijn start van het seizoen en enthousiasme op training bewijzen dat Bale voor misschien wel zijn beste seizoen ooit staat.”