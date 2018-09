Na de afgang in Slovakije: onze Anderlechtwatcher gaat op zoek naar de oorzaak van de paars-witte malaise

Marc Coucke heeft al een zootje: Pairi Daiza. Wil hij er nog één? Anderlecht mag/zal toch geen zootje worden op sportief vlak? Al rijst de vraag - na de afgang tegen Trnava en de 1 op 9 in de competitie - of er in de kern van paars-wit genoeg offensief talent zit. Dat zelfs Hein Vanhaezebrouck - van nature toch zelfzeker- twijfelt, belooft weinig goeds.

Anderlecht zal binnenkort wel in de Lotto Arena voetballen. Of in de Pairi Daiza Dome. Of wat dan ook. En in het stadion kun je dan eten in een sterrenrestaurant, goedgekeurd door Gault Millau.

Het zal ...