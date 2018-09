Man spreekt agressieve jongeren aan op hun gedrag maar toen ging het pas echt goed fout

Sint-Laureins - De Sint-Margrietestraat in Sint-Laureins werd eerder deze week opgeschrikt door een geval van ernstige agressie toen een man enkele jongeren aansprak die zich bezighielden met baldadigheden.

Nadat een plaatselijke jeugdbeweging huis aan huis ballonnen aan de woningen had bevestigd, hoorde een man uit de Sint-Margrietestraat enkele ploffen in de nabijheid van zijn woning.

Toen hij buiten een kijkje ging nemen, zag hij een aantal jongeren de ballonnen, waarmee de jeugdbeweging reclame maakte voor haar werking, stukmaken.

Hij sprak hen hierop aan, maar toen ging het goed fout. De jongeren drongen daarop bij de man binnen, bedreigden hem met een mes en verkochten hem zelfs enkele rake klappen.

Een laptop die op tafel stond moest er aan geloven, terwijl ook een spiegel in de woning werd stukgeslagen.

Hierop verdwenen de aanvallers. Aandachtige buurtbewoners noteerden de nummerplaat van de vluchtwagen en verwittigden de politie. De daders konden naar verluidt een dag later opgepakt worden. De politie kan gezien de stand van het onderzoek niet reageren over het voorval. De betrokkene zelf was te aangeslagen om zelf te reageren.