Lerares ontslagen na “schokkende reactie” op dramatisch ongeluk met bolderkar

Basisschool CBS De Spiegel uit Den Haag heeft een lerares op staande voet ontslagen. Op Facebook had ze op “een grove manier” gereageerd op de treinvertragingen door het ongeluk in Oss, waarbij donderdag 4 kinderen om het leven kwamen.

De leerkracht had het op een beledigende manier over hoe iemand anders een treinvertraging had opgelopen ‘door’ de kinderen.

Haar bericht leidde volgens de school tot zeer veel mailtjes en telefoontjes uit het hele land. “Vanaf dat moment is dat bericht duizenden keren verontwaardigd gedeeld”, klinkt het bij de school.

“Op facebook heeft één van onze leerkrachten, leerkracht van groep 6, een zeer schokkend bericht geplaatst. Als school nemen we met klem afstand van dit soort uitspraken. Binnen onze organisatie worden dit soort uitspraken niet geaccepteerd. Er is dan ook besloten om per direct afscheid te nemen van deze leerkracht”, schrijft directeur Rene van der Hoek op de website van de school.

Ook het overkoepelende schoolbestuurd Passend Primair Onderwijs Haaglanden wil ‘op de meest stellige manier’ afstand nemen van het geplaatste bericht. “Het is compleet ongepast om dit soort opmerkingen te maken over het ontzettend tragische ongeval”, zegt directeur Gerard van Drielen.

De leerkracht in kwestie, die via een uitzendbureau op de school werkte, zegt dat haar Facebook-account is gehackt en dat ze de reactie niet zelf heeft geplaatst. De school onderzoekt of dat zo is. Intussen gaat de school op zoek naar een vervanger die vanaf maandag aan de slag kan gaan. “De ouders van 6B zullen in een aparte brief worden geïnformeerd hoe we verder gaan”, klinkt het nog bij directeur van der Hoek.

Bij de botsing tussen een trein en een elektrische bolderkar kwamen donderdag vier kinderen om het leven. Een kind van 11 en de kinderopvangmedewerkster die de bolderkar bestuurde, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Mogelijk werkten de remmen van de bolderkar niet.