Het moeras van Trump: schandaal na schandaal, maar de president blijft zijn ‘monstertjes’ door dik en dun verdedigen

Drain the swamp. Drain the swamp. Drain the swamp. Overal waar Donald Trump tijdens zijn campagne twee jaar geleden een meeting hield, echode het minutenlang door de zaal. Het moeras dat drooggelegd moest worden, was Washington DC. Voorgesteld als een smerige poel met duistere creaturen. Frauderende politici, slinkse lobbyisten, potverterende consulenten. Trump beloofde – en belooft – dat hij ze zal wegjagen. Het tegendeel lijkt ondertussen waar. Het moeras lijkt meer bevolkt dan ooit, en Trump staat er middenin.

Voor wie niet zo hoog oploopt met Trump, is Paul Manafort hét voorbeeld van een van de ergste creaturen in het moeras. Al sinds de tijd van Bush was hij betrokken bij heel wat belangrijke Republikeinse ...