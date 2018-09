Zestien Fransen gewond bij ongeval met koets in Tirol

In Oostenrijk zijn bij een ongeval met een koets 16 mensen deels zwaargewond geraakt. Een van de ingespannen paarden had de koets plots naar links getrokken, waardoor het rijtuig van een helling viel en met de wielen naar boven in een beek terechtkwam. Twee passagiers waren er zo erg aan toe, dat ze met een helikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck moesten overgebracht worden. Een van de beide mannen moest ter plekke nog gereanimeerd worden.