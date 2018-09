Minderjarige dochter twee jaar lang verkracht door moeder ‘in vlaag van zinsverbijstering’

Appels / Dendermonde - Een 60-jarige moeder uit Mespelare (Dendermonde) staat terecht voor het jarenlang verkrachten van haar eigen dochter. Dat deed ze naar eigen zeggen ‘in een vlaag van zinsverbijstering’. Feiten die de moeder tot op vandaag probeert te verzwijgen voor de vader. Het openbaar ministerie vraagt om haar internering.

Het proces van Hilde M. verliep vrijdagochtend achter gesloten deuren. Niet omwille van de feiten op zich, maar vooral omdat één persoon er niets vanaf mocht weten: de vader. “Mijn cliënte is zeer bang voor zijn reactie als hij dit te weten zou komen”, aldus haar advocaat Kjell Verleysen, die zich beriep op de rechten van de verdediging.

De reden waarom Hilde M. zich moest verantwoorden in de correctionele rechtbank van Dendermonde was dan ook bijzonder zwaarwichtig. De vrouw verkrachtte tussen 2004 en 2006 op wekelijkse basis haar eigen minderjarige dochter. Op het moment van de eerste feiten was het slachtoffer vijftien jaar oud. Het misbruik vond plaats in bed en bad, en dat telkens wanneer haar vader afwezig was. Het meisje kreeg van haar moeder ook onophoudelijk seksueel getinte mails en berichten toegestuurd. Het slachtoffer zou uiteindelijk pas in 2015 de moed vinden om aangifte te doen. De moeder gaf de feiten volledig toe. Dat bevestigde ook haar advocaat vlak voordat de deuren dichtgingen. “Het enig juiste verhaal is dat van haar dochter”, klonk het bij meester Verleysen. “Maar mijn cliënte is chronisch geestelijk ziek. Ook dat moet verteld worden.”

De reden die de moeder aangaf voor de verkrachting van haar eigen dochter riep veel vragen op. “Het gebeurde telkens in een vlaag van zinsverbijstering”, liet Hilde M., die elke dag anti-psychotische medicatie moet nemen, optekenen. “Bovendien was er toestemming”. Een ‘motivatie’ die op weinig begrip kon rekenen bij het slachtoffer. “De ernst van deze feiten is ongezien”, reageert haar advocaat Samuel Stevens. “De moeder verstopt zich achter haar medicatie, maar wachtte wel steeds om de feiten te plegen tot wanneer haar echtgenoot uit huis was. Het is bijzonder choquerend voor mijn cliënt om te moeten horen dat ze dit gebruikt als excuus. Ze heeft een levenslang trauma overgehouden aan wat haar moeder gedaan heeft.”

Het openbaar ministerie vroeg om de internering van Hilde M. Er werd haar ook het advies meegegeven om haar man over heel de zaak in te lichten.

De rechter doet op 19 oktober in openbare zitting uitspraak.