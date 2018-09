Tobback & Termont: de SP.A-burgemeesters op een zucht van hun pensioen

Leuven / Gent -

De afscheidnemende SP.A-burgemeesters Daniël Termont (65) en Louis ­Tobback (80) trekken zich op aan wat ze de voorbije legislaturen in hun eigen Gent en Leuven hebben klaargespeeld. “Over de ­andere steden spreken we ons niet uit.” Termont staat pal achter zijn partijvoorzitter John Crombez, die nochtans zelf al openlijk twijfelde aan zijn kans op slagen. “John moet voortdoen, ook na 14 oktober.” Bij Tobback ligt dat ietsje anders. “Het was een ­ongelukkige ­uitspraak van de voorzitter dat hij zou stoppen. Maar in drie weken voor de ­verkiezingen ga ik geen ­algemene analyse ­maken van onze partij.”