Franstalige bondsvleugel blokkeert onderhandelingen over integratie U21 in amateurreeksen

Brussel - Na een jaar van onderhandelen over de integratie van de U21-ploegen van de profclubs in de amateurreeksen, is er nog steeds geen akkoord gevonden. De Pro League kan niet akkoord gaan met de versoepeling van de licentievoorwaarden voor het profvoetbal. Voetbal Vlaanderen is bereid in te binden, maar de Franstalige bondsvleugel ACFF houdt het been stijf.

Om de doorstroming van meer Belgische talenten naar het profvoetbal te realiseren, wilde de Pro League de beloftenteams van haar clubs inschrijven in de amateurreeksen. Voetbal Vlaanderen en ACFF werkten mee aan een regeling, maar de onderhandelingen liepen spaak, omdat beide amateurvleugels graag de toegangsvoorwaarden tot het betaald voetbal minder streng wilden maken.

“De enige vraag was om niet al voordat de promotie een feit is, er kostelijke infrastructuurwerken zouden dienen uitgevoerd te worden om de capaciteit van het stadion te verhogen naar 4.000 plaatsen, waarvan 1.500 zitplaatsen”, legt Voetbal Vlaanderen vrijdag uit. De amateurclubs vroegen voor die aanpassing één jaar uitstel. In de eerste amateurklasse zijn de voorwaarden namelijk 1.500 plaatsen, waarvan 300 zitplaatsen. Zo’n infrastructurele uitbreiding kost geld en tijd, klagen de amateurclubs.

De Pro League ziet de voordelen van zo’n maatregel niet in en verwees het versoepelingsvoorstel maandag tijdens de Nationale Studiecommissie naar de prullenmand. Ook binnen de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen waren er tegenstanders van de versoepeling en dus werd dinsdag beslist om de eis uit het voorstel te schrappen. ACFF volgde dat voorbeeld evenwel niet, waardoor de onderhandelingen muurvast zitten. “Zoals kon worden verwacht, was de opening niet gewenst”, klinkt het bij de Vlaamse amateurclubs.

“Voetbal Vlaanderen betreurt dit en blijft hopen op juist inzicht en een gunstige beslissing in functie van de realisatie van deze integratie, het liefst zo snel mogelijk. Voetbal Vlaanderen zal zich constructief blijven opstellen in eventuele verdere onderhandelingen en dit in het algemeen belang van het Belgisch voetbal en van de speler in het bijzonder.”

“De integratie van de U21-ploegen van het profvoetbal in het hogere amateurvoetbal is een belangrijke maatregel om meer doorstroming van eigen talent in het betaald voetbal te realiseren, des te meer er vandaag slechts 35 procent Belgen deel uitmaken van de kernen van onze Pro League-clubs. En ieder jaar gaat het verder de foute weg op.”

ACFF blijft vasthouden aan de versoepeling van de licentievoorwaarden en toont zich ook voorstander van een testmatch tussen de verliezer van de finaleronde in de eerste amateurklasse en de zevende uit de Proximus League (1B). Beide punten zijn voor de Pro League onbespreekbaar, waardoor de onderhandelingen voorlopig geblokkeerd zitten.

Een akkoord over de integratie van de U21-teams moest eigenlijk in juni al gevonden worden, maar ook toen werd dat op de lange baan geschoven. Om ervoor te zorgen dat het project in 2019-2020 van start kon gaan, werden tussentijdse overgangsmaatregelen genomen. “Maar die vallen nu dus weg”, zegt Voetbal Vlaanderen-voorzitter Gilbert Timmermans aan Belga. “Het is spijtig voor onze Belgische jeugd. Het project is niet van de baan, maar zal wel met minstens een jaar vertraging doorgang vinden.”