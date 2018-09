Francken bijt van zich af: “Ik kan niet met toverstokje in één, twee, drie 300 plaatsen toveren”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kreeg de voorbije dagen kritiek dat hij te laat met een plan komt om de problemen met transmigranten aan te pakken. In VTM Nieuws bijt hij vrijdagavond van zich af.

De regering was het er over eens dat er extra gesloten opvangplaatsen moeten bijkomen voor transmigranten, bovenop de plaatsen die al waren gepland in het kader van het vroegere Masterplan. Premier Michel mikt op zowat 300 extra plaatsen, bovenop de 90 plaatsen die al gepland waren. Daardoor zou het aantal plaatsen in gesloten centra iets onder de 1.000 uitkomen, wat neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van het begin van de legislatuur.

De regering is het er dus over eens dat er extra plaatsen moeten komen, maar nog niet over de manier waarop dat moet gebeuren. Francken moest tegen vandaag een plan klaarhebben. Hij suggereerde daarin onder andere opvangplaatsen in oude legerkazernes of in een gevangenisboot, zoals in Nederland.

“Dat werkt goed in Nederland. Dat werkt in heel wat Europese landen”, legt Francken uit in VTM Nieuws. “De premier stelde voor om oude legerkazernes in te zetten. Dat is voor mij geen taboe. De komende weken, de komende dagen, werken we dat uit en komt er een beslissing.”

Francken is het niet eens met de kritiek dat zijn plan te laat komt, gaf hij ook aan op VTM Nieuws. “Als mensen van mij verwachten dat ik op één, twee, drie met een toverstokje ineens 300 plaatsen kan toveren… Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Ik heb dat ook nooit beweerd dat ik dat zou kunnen.”