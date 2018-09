Hij gaf voor het eerst sinds oktober 2016 nog eens een assist in Europa, maar winnen kon Santi Cazorla niet met Villarreal in de Europa League. De Rangers kwamen verrassend een punt pakken in Spanje: 2-2. Cazorla is na jaren blessureleed weer fit en maakte de 90 minuten vol voor zijn club. Maar dat heeft zijn gevolgen. Na afloop moest de Spanjaard op een speciale manier recupereren, zo blijkt uit een foto op Instagram.