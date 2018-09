Absurde verkeerssituatie in Molenbeek: auto’s en vrachtwagens gebruiken fietspad en voetpad als doorgang

Sint-Jans-Molenbeek - Een handelaar die een zaak heeft op de Gentsesteenweg in Molenbeek heeft beelden kunnen maken van een absurde verkeerssituatie die zich daar volgens de man meerdere keren voordoet. Auto’s, en zelfs vrachtwagens, maken van het fietspad en trottoir gebruik als doorgang voor het autoverkeer.

In juni plaatste het Brusselse Gewest antiparkeerpaaltjes in de straat. In een ander deel werden parkeerplaatsen omgevormd tot laad- en loszones. Maar die zones worden vaak gebruikt als parking. Vrachtwagens die dan wél echt moeten laden of lossen, doen dat dan op de weg. “Zij blokkeren dan de baan, en de auto’s gebruiken het trottoir en fietspad achter de paaltjes dan als doorgang,” zegt de handelaar aan de krant La Capitale. “Het Gewest heeft die paaltjes geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen, maar het heeft de situatie niet verbeterd.”

Aan Brusselse nieuwswebsite Bruzz laat de politie van zone West weten dat ze op de hoogte zijn van het probleem. Ze hebben al meerdere klachten binnengekregen over de situatie op de Gentsesteenweg. Er zullen extra patrouilles komen om dergelijke situaties in de toekomst te verhinderen. Politiewoordvoerder Johan Berckmans roept via Bruzz op om waakzaam te zijn en de politie te bellen als ze dergelijk rijgedrag zien. “Het is echt een gevaarlijke situatie”, zegt hij aan Bruzz.

Volgens Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) is dat soort rijgedrag “weerzinwekkend”, “niet alleen voor de fietsers, maar voor het samenleven in de buurt in zijn geheel.”