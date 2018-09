Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe over de persoonlijke anekdote van Van Bossuyt (N-VA) over de trams in Gent: “Het was een ongelukkig argument om je punt te verduidelijken”

Wat hebben we weer goed gelachen. In het Gentse lijsttrekkersdebat van De Morgen probeerde Anneleen Van Bossuyt (N-VA) haar voorstel om op lange termijn de trams uit het straatbeeld te schrappen, te verkopen met een wel heel persoonlijke anekdote. Het kwam recht uit een adviesboekje van politieke communicatie-experts: “Maak het persoonlijk, dat verstaan de mensen beter.” Wat die experts er niet bij vertellen, is dat dergelijke trucjes heel vaak ook gewoon niet werken. Het is in elk geval een advies dat met een paar waarschuwingen zou mogen komen, sinds Sarah Palin de VS ervan probeerde te overtuigen dat ze wel degelijk iets afweet van internationale politiek omdat ze Rusland kan zien liggen vanuit haar keukenraam in Alaska.