Dreigend tekort aan stroom zal ons nog meer geld kosten

Vijf van de zeven kerncentrales liggen de hele winter stil en dat voelt u in uw portemonnee. Ons land zal volgens experts stroom in het buitenland moeten halen, wat op zich al wat duurder is. “En het mag in Frankrijk niet te koud worden”, zegt de onafhankelijke energiespecialist André Jurres. “Want anders hebben ze daar ook niet genoeg.”