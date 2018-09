Efteling wil uitbreiden, maar dat zien buren niet zitten: protest tegen pretpark

“Als we meer attracties willen bouwen, hebben we meer grond nodig.” Zie daar de reden waarom de Efteling wil uitbreiden. Al wil het Nederlandse pretpark met een grotere oppervlakte ook beter kunnen concurreren met grote spelers als Disneyland en Europa-Park. Maar de buurtbewoners zijn niet blij dat het Sprookjesbos zo dicht bij hun bed komt.

In het Sprookjesbos van de Efteling worden vandaag al bijna alle verhalen getoond. In het najaar van 2019 komt daar nog een sprookje bij: De Zes Zwanen van de gebroeders Grimm, waarbij kinderen ook een vaartochtje kunnen maken.

Maar zonder nieuwe grond zou De Efteling geen enkele trol of prinses meer aan het park kunnen toevoegen. Daarom keurde de gemeente donderdagavond alle uitbreidingsplannen goed. “De Efteling is ook een natuurpark, en bezoekers vinden het leuk dat hier zoveel groen is”, klinkt het bij het park. “Daarom vinden we dat slechts elf procent van het park bebouwd mag zijn met attracties of overnachtingsmogelijkheden voor de ­bezoekers. Willen we nieuwe attracties, dan hebben we ook nieuwe grond nodig.”

Al zit er natuurlijk ook een ­financiële reden achter: De Efteling, dat nu tot de meest bezochte pretparken uit Europa behoort, wil blijven concurreren met internationale toppers als Disneyland Parijs of Europa-park. “Om mee te kunnen blijven met de grote spelers, moeten we ambitieus zijn en dus investeren op lange termijn.”

Wanneer de uitbreiding voltooid is, in 2030, mikt het park op 7 miljoen bezoekers per jaar. Vandaag zijn dat er 5 miljoen. Ter vergelijking: alle pretparken van Studio 100 samen – Plopsaland, Plopsaqua, Plopsa Coo en Indoor trekken zo’n 3 miljoen mensen per jaar.

De bezoekers van De Efteling staan te popelen, maar de buurt­bewoners zijn minder enthousiast over de uitbreidingsplannen. Zij staan nu al in de file richting hun huis door het drukke verkeer, of zien voor hun oprit voortdurend bussen passeren die bezoekers aan- en afvoeren.

Advocaat

Tachtig omwonenden namen daarom samen een advocaat onder de arm. Ze konden al afdwingen dat er géén negen meter hoge parkeergarage zou komen en kregen de garantie dat er voldoende groen zal blijven tussen het park en de woonwijken. Ze overwegen ook naar de Raad van State te stappen.

Het park zelf benadrukt dat ze nauw met de gemeente en omwonenden hebben samengewerkt. “Aan het uitbreidingsplan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. De Efteling volgt gewoon alle gebruikelijke procedures.”