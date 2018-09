‘Super Sunday’ in België? Nee, daarom kijk je beter naar de Nederlandse kraker tussen PSV en Ajax

Zondag staan met AA Gent-Club Brugge en Anderlecht-Standard twee toppers op het programma in de Jupiler Pro League. Dat wordt ongetwijfeld smullen, maar de meer neutrale voetbalfan richt zijn oog misschien beter op de Eredivisie. Daar maakt men zich op voor de kraker tussen PSV en Ajax.

De titelstrijd in Nederland lijkt opnieuw een tweestrijd te gaan worden tussen Eindhoven (PSV) en Amsterdam (Ajax). De titelverdediger verloor tijdens de eerste vijf speeldagen geen enkel punt en gaat aan kop met een 15 op 15 plus een doelsaldo van +18 (21-3). Ajax speelde op de eerste speeldag verrassend 1-1 gelijk, maar won dan vier keer op rij. Goed voor dertien punten en een doelsaldo van +13 (14-1). De Amsterdammers hielden dus al vier keer op rij de nul.

Vooral Ajax is uit op wraak. Vorig seizoen kroonde PSV zich al op de 31ste speeldag tot landskampioen na een 3-0-overwinning tegen… Ajax. Gaston Pereiro, Luuk de Jong en Steven Bergwijn deden Eindhoven toen dansen, terwijl de aartsrivaal ontgoocheld afdroop. Het is zelfs al van mei 2016 geleden dat Ajax nog eens alleen aan kop stond in de Eredivisie. Ongezien.

Foto: EPA-EFE

Het “plezier” van Ajax

De ambitie in Amsterdam is groot. Er werd stevig ingekocht met Dusan Tadic en Daley Blind, terwijl alle sterkhouders bleven. Van André Onana en Frenkie de Jong tot David Neres en Hakim Ziyech. De 3-0-zege in de Champions League tegen AEK Athene heeft het vertrouwen alleen maar opgekrikt.

Ajax heeft dit seizoen al dertig keer gescoord in amper elf wedstrijden. De troepen van Erik ten Hag flitsen zoals in de goede oude tijd, al won die als coach nog nooit van PSV. Wat hem vandaag vooral bevalt, is dat zijn spelers plezier uitstralen. “Ik denk dat je dat op het veld wel ziet. Ze hebben plezier met elkaar en plezier in de manier waarop we spelen. De kracht van de spelers komt dan ook naar boven, dat is mooi om te zien. Plezier is altijd de basis. Je bent vroeger niet begonnen met voetballen omdat je dacht dat het je werk moest worden, maar omdat het plezier geeft.”

Ten Hag wil nu eindelijk eens winnen van PSV. “Het is de nummer één tegen de nummer twee. Natuurlijk hebben we daar ontzettend veel zin in. “Wij kijken vooral naar onszelf. Natuurlijk hebben we met een tegenstander te maken waar we veel respect voor hebben, maar wij kijken vooral naar wat wij zelf beter kunnen doen. Een cruciale wedstrijd? Elke wedstrijd is cruciaal, zo zullen we ook elke wedstrijd benaderen. Het maakt niet uit of we tegen PSV spelen of tegen een andere ploeg: wij willen iedere wedstrijd winnen en beter worden.”

Flitsende talenten

Bij de Amsterdammers is het uitkijken naar een heleboel spelers. Hakim Ziyech is de creatieve draaischijf van het team en deelde dit seizoen al vier assists uit, waarvan drie in de Eredivisie. Als de Marokkaan draait, draait Ajax op volle toeren. Dusan Tadic moet het verschil maken in grote wedstrijden. De Serviër scoorde dit seizoen al zeven keer voor zijn nieuwe club. Dat zijn wel drie goals minder dan goalgetter Klaas-Jan Huntelaar, de oude rot in de spits.

Maar vergis je niet: Ajax is een jonge ploeg. David Neres (21) flitst op de flank, Frenkie de Jong (21) is de spelverdeler op het middenveld en kapitein Matthijs de Ligt (19) leidt de defensie. Die laatste mist de topper mogelijk wel met een blessure. Maar daarnaast zijn er nog Donny van de Beek (21), Kasper Dolberg (20) en Carel Eiting (20). Vraag maar aan Standard hoe de jonge wolven van Ajax als een wervelwind over het veld kunnen razen.

De consistentie van PSV

PSV kreeg deze week een 4-0-pandoering van FC Barcelona, maar die verwachte nederlaag heeft het vertrouwen van het team van Mark van Bommel niet aangetast. Enkel Santiago Arias verliet de Eindhovense stal, terwijl Hirving Lozano en Jeroen Zoet verrassend bleven. Daarnaast werden er stevige versterkingen gehaald met Erick Gutierrez, Angelino en Nick Viergever (ex-Ajax).

“De rivaliteit die er is, dat is mooi”, aldus Van Bommel. “Je voelt bij topduels in het stadion ook altijd dat er een speciale wedstrijd wordt gespeeld. Het leeft bij de fans en wij hebben weer net zo’n heksenketel nodig als in de kampioenswedstrijd vorig seizoen. Maar ik vind ook dat je als speler niet alleen tegen Ajax iets extra’s uit jezelf moet halen. Dat moet je altijd doen. Wij willen winnen. Daarom speel je toch voetbal. Een puntje hier en daar, dat werkt toch niet. Al speel je monopoly, dan wil je nog winnen.”

“Wie laat wie achter de bal aan lopen, dat zou de sleutel voor de wedstrijd tegen Ajax kunnen zijn. Dat zegt overigens niet dat degene die het meeste balbezit heeft ook wint. Maar de speelwijze zal hetzelfde blijven. Binnen ons eigen systeem moeten wij tegen alle tegenstanders kunnen voetballen. Ik geloof er niet in om dan ineens met twee spitsen te spelen of vijf verdedigers op te stellen. Dat kan niet. We zijn drie maanden bezig om dit onder de knie te krijgen. Zo lang duurt het en nog veel langer om het te perfectioneren.”

Mexicaanse goudhaantjes

Bij PSV moet je niet ver zoeken naar de speler om naar uit te kijken. Dat is zonder twijfel Hirving Lozano. “Chucky” kon afgelopen zomer naar onder andere FC Barcelona, mede dankzij een goed WK met Mexico, maar opteerde om nog een jaar in Eindhoven te blijven. Intussen zit de 23-jarige aanvaller alweer aan zes doelpunten in negen wedstrijden. Bovendien haalde PSV zijn maatje Erick Gutierrez binnen, die meteen debuteerde met een assist (voor Lozano) en een lekkere goal in 20 minuten.

Maar PSV is meer dan Mexicaanse samba. Kapitein Luuk de Jong scoort altijd in grote wedstrijden, Steven Bergwijn dribbelt iedereen gek op de rechterflank, Gaston Pereiro is misschien wel de beste aanvallende middenvelder in de Eredivisie en Angelino loopt de linkerflank af op z’n Thomas Meuniers.

Wie zondag ook aan het langste eind trekt, het wordt zonder twijfel een plezante pot voetbal!