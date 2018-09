Ook eens goed nieuws: Anderlecht nu al verzekerd van 15 miljoen euro voor Leander Dendoncker

Anderlecht verhuurt Leander Dendoncker (23) niet meer aan Wolverhampton. Hij is al verkocht. Nochtans mocht de Rode Duivel tot nu amper meedoen bij Wolves, maar zijn verplichte aankoopoptie werd binnen de maand gelicht. Een rare constructie die te maken heeft met Engelse regels, maar RSCA krijgt de 15 miljoen integraal in zijn kassa. Geen greintje twijfel meer.

Bij Wolverhampton mocht Leander Dendoncker voorlopig alleen meedoen in de League Cup tegen Sheffield Wednesday (2-0). In de Premier League viel de middenvelder/verdediger tot nu toe altijd naast de 18-koppige kern. Het voedde de speculaties dat de aankoopoptie van de Anderlecht-huurling alleen verplicht werd als Dendoncker dit seizoen een bepaald aantal matchen of ­selecties zou halen. Er werd al gefluisterd dat er getwijfeld werd en dat de Engelse promovendus hem daarom in de tribune zette.

Die speculaties kunnen begraven worden. Wolverhampton heeft geen twijfels over Leander Dendoncker. Het heeft altijd de intentie gehad om hem definitief aan te trekken. Slechts enkele weken na zijn komst werd zijn huurcontract omgezet in een definitief contract tot 2022. De exacte betalingsmodus is niet duidelijk, maar ten laatste in juni heeft paars-wit de volledige 15 miljoen op zijn rekening staan.

Waarom kocht Wolves hem dan niet meteen, vraagt u zich af. Waarom die snelle huur- en aankoopconstructie?

Volgens insiders heeft een en ander te maken met een reglement binnen de Engelse voetbalbond. Voor alle partijen was het gunstiger om zo te werken.

Logisch dus dat Marc Coucke de transfer van Dendoncker ­deze zomer al in zijn budget ­opnam om break-even te draaien. Hij was zegezeker en zo was het ook iets makkelijker om die 8 miljoen uit te geven voor verdediger Bubacarr Sanneh.

Mentale rust

Voor Dendoncker zelf geeft het ook meer mentale rust. Wolverhampton was misschien niet zijn droomtransfer, maar omdat hij dit vaste contract nu al op zak heeft, wordt de onzekerheid bij de fans ook weggenomen. De Rode Duivel krijgt zo tijd om zich helemaal te integreren in een ploeg die goed aan het ­seizoen is begonnen en de kans om te wennen aan het ritme van de Premier League. Misschien verovert Dendoncker dit weekend wel zijn eerste PL-selectie op het veld van Manchester United.