Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Is het Super Sunday of eerder Sukkel Sunday?”

Zondag staat de eerste Super Sunday van het seizoen op het programma. Of is het Sukkel Sunday? Drie van de vier betrokken topclubs zitten immers in een impasse. Alleen Club Brugge zit goed in zijn vel: 19 op 21 in de competitie, puntenverlies alleen door fout van de doelman op Antwerp. De prestatie tegen Dortmund in de Champions League was zo volwassen dat dit de mentale dreun van het onverdiende verlies in de slotminuten moet overwinnen.