Vrijgelaten topgangster Safet Rustemi opgepakt in Albanië

Safet Rustemi (34), die sinds deze zomer op Belgische Most Wanted-lijst stond, is in het Albanese Tirana opgepakt. De man moet in ons land een gevangenisstraf van in totaal 22 jaar uitzitten, maar de Dienst Vreemdelingenzaken wees de crimineel vorig jaar uit.

Foto: rr

Rustemi is een van de meest gevaarlijke criminelen in Europa. Zijn familie heeft in Albanië verschillende moorden op haar kerfstok. Rustemi zelf probeerde de Brusselse prostitutie te veroveren met het nodige geweld. In 2017 werd Safet Rustemi daarvoor tot 9 jaar cel veroordeeld. Op 22 februari kreeg de Albanees nog een celstraf van 8 jaar. Ook kreeg hij nog eens 5 jaar cel voor onder meer bezit en handel in verdovende middelen. Alles samen goed vor 22 jaar cel.

LEES OOK. Moorden, prostitutie, kilo’s coke en extreem geweld: het hallucinante verhaal van de topgangster die we eerst uitwezen en nu weer moeten opsporen

Rustemi daagde toen al niet meer op. Hij zat al in Albanië. Niet omdat hij vluchtte nadat hij vrij was na het betalen van een borgsom, maar omdat hij uit het land werd gezet. De Dienst Vreemdelingenzaken stuurde Rustemi in juni 2017 onder politiebegeleiding het land uit. Omdat de man illegaal in het land was en heel wat op zijn kerfstok had. “Een vloek tegen de rechtsstaat”, noemde Martin Van Steenbrugge van het FAST-team van de federale politie het feit dat de gevaarlijke crimineel van een cocktail kon genieten in plaats van in de cel te zitten. Dat team moest ook op zoek naar de Albanees.

Rustemi kon nu opgepakt worden in het Albanese Tirana, bevestigt het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Dit is een succesvolle samenwerking van de FOD Justitie die de overname van het strafdossier heeft voorbereid en het FAST-team in samenwerking met de Albanese verbindingsofficier van de politie om tot de aanhouding over te gaan”, luidt het op het kabinet van de minister.

Minister Geens is “tevreden dat de diensten door deze goede samenwerking dit resultaat hebben bekomen”. Hij zegt dat Rustemi niet zal terugkeren naar ons land en zijn straf zal uitzitten in Albanië.