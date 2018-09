Anderlecht mist een brok creativiteit en dat heeft het deels te danken aan… de eigen supporters op Twitter

Steeds meer mensen stellen vast dat er bij Anderlecht te veel middelmaat rondloopt. De afgelopen week waren de meest spelbepalende spelers de jongens die RSCA zelf heeft opgeleid: Amuzu en Saelemaekers. Wat met de nieuwkomers? In de bestuurs­kamer haast men zich dan om te zeggen dat alle transfers in samenspraak gebeurden tussen Luc Devroe, Hein Vanhaezebrouck en Marc Coucke.

Maar wat is samenspraak? Zo waait rond dat de voorzitter de komst van een creatieve speler die Vanhaezebrouck en Devroe graag wilden, heeft afgeblokt omdat er op Twitter te veel tegenkanting kwam toen zijn naam opdook in de krant. Dat kan bijna alleen over Junior Edmilson gaan, die een Standard-verleden heeft. Twitter als leidmotief.

Foto: Photo News

Die zomerse transfermarkt is een constante evenwichtsoefening geweest. Devroe was gek van Antonio Milic, bij Marc Coucke is Musona één van zijn favoriete spelers. Beiden werden ongetwijfeld gehaald als pasmunt na de verkoop van KV Oostende. We betwijfelen of Hein Vanhaezebrouck daarvoor vragende partij was.