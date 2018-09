Nog geen crisis bij Standard want Preud’homme heeft nog tijd nodig: “Michel is overal geslaagd”

Na de Europa League-nederlaag op Sevilla stapt Standard zondag met een gekrenkt ego het Astridpark binnen. De Luikenaars werden in Andalusië totaal vernederd. Na een 12 op 21 in de competitie is een overwinning tegen paars-wit meer dan welkom, maar een crisis is er verder weg dan bij de grote ­rivaal uit Brussel. De reden? U raadt het, ­Michel Preud’homme.