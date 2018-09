Dury valt uit de lucht na verwijt van De Boeck, maar is stilaan ten einde raad: “Schade beperken tot januari”

Het is crisis aan de Gaverbeek. Na de verloren derby tegen KV Kortrijk oogt het tussentijdse rapport met 0 op 15 en 5 op 24 in totaal verre van rooskleurig. Francky Dury moet opnieuw op zoek naar hernieuwde moed. “Hoe we hieruit geraken? Dat kan ik niet meteen zeggen. Ik ben geen tovenaar.”

Alweer zat Essevee in zak en as. In een derby die qua niveau niet zo heel veel voorstelde, was het weer Zulte Waregem dat aan het kortste eind trok. Essevee slikte in de tweede helft de 0-1 via Mboyo nadat het eerder al ontsnapte aan een achterstand. Voor rust knikte De Sart een hoekschop binnen, maar de assistent keurde het doelpunt af na een duwfout op Baudry. Dat bleek na het bekijken van de herhaling niet het geval te zijn. Harbaoui duwde Lepoint, die tegen Baudry aanviel. Een vroege achterstand kon Essevee deze keer vermijden, maar een nieuwe nederlaag niet. Vijf opeenvolgende verliesbeurten resulteren in een 0 op 15.

Francky Dury en de zijnen blijven achter met een 5 op 24. Doelman Sammy Bossut nam geen blad voor de mond. “We moeten meer een ploeg vormen. De collectiviteit ontbreekt momenteel. In voetbal heb je drie dingen nodig: mentaliteit, voetbalinzicht en karakter. We moeten hard werken om aan die drie zaken te voldoen.”

Ten einde raad

Ook trainer Francky Dury zat met de handen in het haar. “Hoe we hier uitgeraken? Dat kan ik niet meteen zeggen. Ik ben geen tovenaar. Ik zou nu liever journalist zijn… Maar we moeten er niet flauw over doen: we hebben al sterkere spelerskernen gehad. Morgen beginnen we er weer aan.”

Ook Sammy Bossut wees nog eens op de uitgaande transfers. “Ik denk dat daar een van de oorzaken ligt. Coopman liep gaatjes dicht. Olayinka deed dat ook en was bovendien efficiënt voorin. Doumbia was sterk op het middenveld en centraal achterin is Derijck vertrokken. Dat is bijna heel de as die weg is. Het wordt opnieuw bouwen aan een ploeg. We moeten proberen zo veel mogelijk punten te pakken voor Nieuwjaar en de schade beperken. Dan kunnen we met een gerust gemoed op stage vertrekken en misschien nog iets bijhalen in de transferperiode.”

Foto: BELGA

De Boeck wil niet naast Dury zitten

Een gelukkige – “Natuurlijk ben ik ontzettend tevreden. Op basis van de betere kansen in de tweede helft was de zege verdiend” –, maar ook een grimmige De Boeck na afloop. De trainer van Kortrijk wou na de wedstrijd niet naast Francky Dury aan de perstafel zitten.

“Door een incident vorig seizoen, waar ik niet nader wil op ingaan. Zolang dat niet is uitgepraat, zitten wij niet samen.” Dury viel uit de lucht: “Ik heb in vijf jaar nog geen drie woorden gesproken met hem, ik zou niet weten waarover het gaat. Misschien is het omdat hij drie keer heeft verloren van ons vorig seizoen?”

Chevalier: “Moet mij excuseren bij Bossut”

Teddy Chevalier maakte gisteren zijn eerste doelpunt van het seizoen. “Een opluchting, maar ik moet me excuseren bij Bossut voor mijn ongepaste vreugde-uitbarsting (De Fransman maakte een gebaar naar de doelman, nvdr.). Sammy wilde meteen na de wedstrijd nog niet met me praten, maar ik wilde me per se excuseren. Ik ben blij dat het uitgepraat is.”