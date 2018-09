Rolverdeling bij Real Madrid lijkt vast te liggen en dus staat Courtois opnieuw in de basis

Thibaut Courtois staat vanavond opnieuw in de ­basis bij Real ­Madrid tegen ­Espanyol. Onze landgenoot had de twee laatste competitiewedstrijden tegen Leganés en Athletic de Bilbao gespeeld, maar moest in de Champions League plaats ruimen voor concurrent Keylor Navas. In de Primera División keert trainer Julen Lopetegui nu terug naar Courtois.