COLUMN DIJKSHOORN. “Cristiano Ronaldo heeft gehuild. Nu is alles goed, alles is hem vergeven”

Huilende voetballers, daar kunt u mij voor wakker maken. Met die kousjes en dat broekje. En dan ­huilen. Huilen zoals veel mannen huilen. Eerst net doen alsof er een insect in je oog is gevlogen en pas jaren later toegeven dat je moest huilen omdat – tot je stomme verbazing – de Titanic aan het eind van de film bleek te zinken. Bij voetballers is dat allemaal nog net iets ontroerender, het gevecht tegen de tranen.