Voor de thuismatch tegen Standard zal Anderlecht de voetbalschoenen van zijn spelers ontsmetten met ammoniak. Reden: na de match in Trnava wil Sporting geen enkel risico nemen om het eigen veld te verzieken.

De grasmat in Slowakije was immers aangetast door een bacterie. Het begon met een klein plekje rond het penaltypunt en niet veel later was de hele grasmat kapot. Die bacterie mag absoluut niet mee verhuizen naar het Vanden Stockstadion.