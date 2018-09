CLUBNIEUWS. Wissels op komst bij Club Brugge, Lombaerts uit de selectie gezet bij KV Oostende

Zondag is het ‘Super Sunday’ in de Jupiler Pro League en dus staan de zenuwen strak gespannen in de Jupiler Pro League. Tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Hopen op fitte Souquet

“Souquet (enkel, nvdr.) heeft al tweemaal meegetraind en werkt keihard om fit te raken. Zaterdag valt de beslissing in samenspraak met de dokter”, liet Yves Vanderhaeghe nog niet helemaal in zijn kaarten kijken met het oog op de clash tegen Club Brugge.

Anderzijds schonk hij wel klare wijn omtrent de inzetbaarheid van drie middenvelders: “Odjidja heeft deze week alles meegetraind, terwijl Eric Smith een terugval kent en individueel werkt. Limbombe had een verkoudheid, maar ik denk dat we daar geen rekening mee moeten houden voor zondag.” (ssg)

ANTWERP. Randriambololona niet op ploegfoto

Antwerp heeft deze week de nieuwe ploegfoto na de transferzomer gemaakt. Opvallende afwezige daarbij is Zotsara Randriambololona. De international uit Madagaskar trainde al een tijdje met de beloften mee en maakt nu ook officieel geen deel meer uit van de A-kern. Na Lathouwers, Kakudji, Bernier, Niangadou en Mendy is hij al de zesde speler die het seizoen bij de A-kern begon en nu naar de beloften is teruggezet. (gegy)

CERCLE BRUGGE. Alioui lange tijd out

Nabil Alioui onderging een heupoperatie. Appin, Cardona en Nguinda zijn out. Taravel moet het omwille van zijn tere knie rustig aan doen. Vandaag wordt nog na de middag getraind. Nadien gaat de kern op afzondering. Tickets voor de match tegen Genk zijn ook nog op de dag van de match aan de loketten beschikbaar vanaf 18.30 uur.

Voor de bekermatch van volgende woensdag tegen Beerschot organiseert Cercle in het fandorp een ware Student Night. “Om het academiejaar goed aan te vatten én Cercle naar succes te schreeuwen”, aldus communicatiechef Louis-Philippe Depondt. (kv)

CLUB BRUGGE. Wissels voor Gent

Club-trainer Ivan Leko herhaalde gisteren dat hij “niet wil roteren om te roteren” in de drukke periode van zeven wedstrijden in 24 dagen voor Club. Toch zijn er zondag op Gent enkele wissels op komst.

“De beste ploeg zal spelen. Ik geloof in een goeie analyse, waarmee we rekening houden met fysieke en mentale parameters.” Daarmee geeft hij aan dat sommige spelers die de laatste weken veel kilometers maakten nu rust kunnen krijgen. Dat is onder meer het geval voor Arnaut Danjuma, die samen met Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer en Karlo Letica al de meeste minuten maakte. Nu Emmanuel Dennis hersteld is, kan de Nigeriaan op links zijn plaats overnemen. Op rechts blijft de jonge Thibault Vlietinck, die dinsdag indruk maakte, normaal gezien staan.

Verder lijkt het erop dat Jelle Vossen opnieuw plaats moet ruimen voor Siebe Schrijvers en Brandon Mechele ten voordele van Matej Mitrovic aan de aftrap verschijnt. Als Leko niet meer van mening verandert, voert hij dus drie wissels door in vergelijking met Dortmund. Kaveh Rezaei trainde nog altijd niet mee en is zeker out. (jve, bla)

GENK. Screciu breekt enkel

Vladimir Screciu, de jonge Roemeense verdediger van KRC Genk, liep vrijdagochtend op training een enkelbreuk op. Hij werd in de namiddag al geopereerd en zal minstens tot aan de winterstop buiten strijd zijn.

Een zware tegenslag voor Screciu, die mede door een blessure in de voorbereiding nog niet kon debuteren bij het eerste elftal. De Roemeen, die vóór zijn komst naar Genk amper drie keer per week trainde, was goed op weg om zijn achterstand in te halen, maar wordt nu verscheidene maanden achteruitgezet. (mg)

KV OOSTENDE. Verheyen zet Lombaerts, die contract niet wil ontbinden, uit selectie

Nicolas Lombaerts (33) werd door Oostende-coach Gert Verheyen uit de selectie gelaten voor de verplaatsing naar ­Eupen vanavond. Lombaerts en Verheyen zouden op training een confrontatie hebben gehad, waarop Verheyen besloot om de verdediger thuis te laten. Eerder liet het ­bestuur al meermaals verstaan dat het Lombaerts liever kwijt dan rijk is. Het loodzware contract van de West-Vlaming – dat dateert uit het Coucke-tijdperk – weegt te zwaar door op het budget van de club.

Anderzijds stelde Lombaerts altijd dat hij pas zou vertrekken als er een nieuwe uitdaging kwam waarbij het volledige plaatje klopte. Die kwam er nog altijd niet en nu zou KVO het contract in onderling overleg willen verbreken. De verdediger is echter niet gehaast om te vertrekken en dus is er nog geen oplossing. (jve)

STVV. Geen Bezus tegen Antwerp

Roman Bezus­ is geschorst na zijn uitsluiting in Gent. Trainer Marc Brys grijpt terug naar een vijfmansdefensie, Casper De Norre komt weer in de elf. Het is afwachten of de Kanaries de partij met één of twee spitsen zullen aanvatten. Mogelijk krijgt Samuel Asamoah de voorkeur op Elton Acolatse. Er is geen plaats in de kern voor Paul Gladon, Samy Mmaee en Alexander De Bruyn. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Ferrera: “Elke trainer staat onder druk”

Waasland-Beveren gaat vanavond op zoek naar de eerste zege van het seizoen. Geen evidente opdracht, want de Oost-Vlaamse club kon thuis nog nooit winnen van Charleroi. “Ik besef dat er negatieve punten zijn, maar wij focussen op het positieve”, zegt Ferrera. “Druk? Elke trainer staat onder druk. Dat is de wereld waarin wij leven. Ik zou er graag tegen vechten, maar ik besef dat ik dat gevecht niet kan winnen. Ik zal echter nooit opgeven. Ik geloof in deze groep en in mezelf.” (whb)