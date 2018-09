VIDEO. Als meester Roeland er een tekeningetje bij maakt…

Brugge - … dan verschijnen ­ware kunstwerken op het schoolbord. Napo­leon of Thomas Edison: geef de 35-jarige geschiedenisleraar van de Brugse Steinerschool krijt in een achttal kleuren en hij schudt ze uit zijn mouw.

“De ruwe schets maak ik ’s avonds na de lessen, en elke ochtend, wanneer de leerlingen aan het schrijven zijn, werk ik er tien minuten aan voort. Alles samen ben ik aan één ­tekening toch gemakkelijk vier uur bezig.”

Met de tekeningen hoopt hij zijn leerlingen te motiveren. “Beelden zijn erg belangrijk bij het lesgeven. Natuurlijk zou ik alles met een projector kunnen tonen, maar dat is vermoeiend voor de ogen. En vooral: als de leerlingen zien dat je er zelf energie in steekt, werkt dat stimulerend.”

Bij elke periode zet Roeland een nieuwe tekening op het bord. De ­oude verdwijnt onherroepelijk. Of dat geen moeilijk moment is? “Absoluut niet. De tekeningen hebben in de eerste plaats een didactische functie. En voor mij zit het plezier vooral in het tekenen zelf. Alleen die droge vingers, dat is toch een nadeel.”

Foto: if

Foto: if

Foto: if

Foto: if