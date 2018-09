Gewapende mannen plegen aanslag op militair defilé in Iran, minstens twintig gewonden en “meerdere doden”

De aanslag werd zaterdagochtend gepleegd in Ahvaz, een stad in het zuidwesten van Iran. Naar aanleiding van de nationale feestdag van het leger werd er een militair defilé gehouden.

“Maar plots hebben gewapende mannen het vuur geopend”, zegt een journalist van de staatstelevisie. “Ze hebben meerdere mensen gedood en verwond.” Volgens het Iraanse persagentschap Irna raakten minstens twintig mensen gewond. Er zouden ook dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, maar dat werd nog niet bevestigd.

In a #terrorist attack in the city of #Ahvaz, southwest of #Iran, some armed men started shooting at a #military parade. Some people have likely been killed & wounded. No exact number of casualties have been reported.