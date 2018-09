Moslimrapper zegt onder druk concerten af in Bataclan

Medine, een populaire Franse rapper en moslim, zou optreden in de concertzaal waar in november 2015 bijna 100 mensen gedood werden door moslimterroristen. Onder druk van rechtse politici en enkele families van slachtoffers heeft hij dat concert geannuleerd.

Medine staat bekend om zijn provocatieve pro-islamitische teksten. In één nummer, dat dateert van voor de aanslagen in Parijs, valt hij bijvoorbeeld uit naar de seculiere politiek in Frankrijk die volgens hem moslims discrimineert.

De aanslagen zelf heeft Medine steeds veroordeeld. Hij schreef zelfs een nummer waarin hij de hoop uitsprak om ooit in de Bataclan te kunnen optreden.

Die droom zou werkelijkheid worden volgende maand, maar er stak protest op. Veel (extreem)rechtse politici vonden het ongepast dat een moslimrapper met dergelijke teksten zou optreden in precies die zaal. Er circuleerde al een petitie tegen het optreden.

Ook enkele familieleden van slachtoffers hadden bezwaren. Precies om die mensen niet voor het hoofd te stoten, annuleerde Medine uiteindelijk het optreden. Hij zal in februari in een andere zaal in Parijs optreden. Marine Le Pen van het Rassemblement national reageerde al opgetogen. ‘Het is een overwinning voor alle slachtoffers van islamitisch terrorisme’.

In een mededeling verwijt Medine dat de politici die tegen zijn optreden protesteerden, het leed van de slachtoffers misbruiken.

Life for Paris, een groep mensen die de aanslag in de Bataclan hebben overleefd, schaarde zich niet achter het protest tegen het optreden. De groep vond dat de concertzaal Bataclan zelf moest oordelen of het optreden opportuun was of niet.