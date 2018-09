Een migrant op de vier krijgt in België te maken met politiegeweld

Een op de vier migranten krijgt in ons land af te rekenen met politiegeweld. Dat blijkt uit een rapport van Dokters van de Wereld, in samenwerking met het Comité P, de korpscheffen van meerdere politiezones en Federaal Migratiecentrum Myria. “Het is een significant fenomeen”, zegt Pierre Verbeiren, directeur van Dokters van de Wereld.

RTBF brengt zaterdag het verhaal van een jonge Afrikaan die in Dendermonde tegengehouden wordt door de politie tijdens zijn tocht naar Brussel, om van daar richting Groot-Brittannië te trekken. De man wordt gefouilleerd en zijn kledij, zakken en ondergoed worden doorzocht. Ze vinden 1.000 euro aan cash geld, dat ze weigeren terug te geven.

De man diende daarop een klacht in bij het Comité P, en is daarmee niet de eerste migrant. Wel integendeel: uit een rapport van Dokters van de Wereld, het Comité P, de korpscheffen van enkele politiezones en Federaal Migratiecentrum Myria na tien maanden onderzoek blijkt dat een op de vier ondervraagde migranten in ons land geconfronteerd wordt met politiegeweld.

“Dat betekent dat van de 600 à 700 migranten in en rond het Maximiliaanpark in Brussel er meer dan 100 al het slachtoffer zijn geworden van politiegeweld”, zegt Pierre Verbeiren, directeur van Dokters van de Wereld, bij RTBF. “Het gaat om psychologisch en fysiek geweld. Slagen, slagen met matrak en kniestoten tot onnodige naakte fouilles en naakt opgesloten worden in een koude cel om vingerafdrukken te krijgen. Racisme ook.”

Het Brussels parket meldt dat een tiental klachten voor geweldig of diefstal ingediend is tegen agenten tussen 2017 en 2018. Een deel van die klachten wordt geklasseerd zonder gevolg, vooral omdat het moeilijk is om getuigen te vinden. Ongeveer de helft ervan wordt nog onderzocht.