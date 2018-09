De Ideale Wereld wil De Sutter aan een job helpen: “Landmeter? Lang geleden dat hij op een veld heeft gestaan”

Tom De Sutter zoekt een nieuwe club. De spits verbrak onlangs zijn contract bij Lokeren, nadat hij eerder aan de slag was bij Cercle Brugge, Anderlecht, Club Brugge en Bursaspor. Maar veel interesse lijkt er vooralsnog niet te zijn in de 33-jarige spits. De Ideale Wereld oppert dan maar dat het misschien tijd is voor de 14-voudige Rode Duivel om een normale job te zoeken. Reporter Thomas Huyghe zocht daarom drie voormalige profs op die het hem voordeden. “In de Gamma kan De Sutter tussen de lijmen lopen in plaats van tussen de lijnen.”