Actie voor slachtoffers van drama in Oss brengt na dag al meer dan 130.000 euro op: “Ik wil de mensen helpen”

Een geldinzameling voor het dramatisch ongeval met een bolderkar in het Nederlandse Oss is een enorm succes. In iets meer dan een dag werd al meer dan 130.000 euro binnengehaald. “Ik wil geen held zijn”, zegt initiatiefnemer Nick Nietveld in De Telegraaf, “maar wil de mensen helpen.”

Een dramatisch ongeval was het donderdag. Op een bewaakte overweg in het Nederlandse Oss werd een elektrische bolderkar gegrepen door een trein. De bestuurster van de kar en een kindje van 11 overleefden het, de andere vier inzittenden - 4, 4, 6 en 8 jaar oud - kwamen om het leven. Drie gezinnen werden getroffen met onvoorstelbaar verdriet.

Omdat hij wilde tonen dat ze niet alleen staan met hun verdriet, startte Nick Nietveld een geldinzamelactie op. De uit Almere afkomstige Nederlander heeft zelf een dochter van drie die ook geregeld in de bolderkar van het kinderdagverblijf zit en wilde zijn steentje bijdragen.

“Eigenlijk ben ik maar een buitenstaander”, zegt Nietveld in De Telegraaf. “Ik wilde iets goed doen voor de mensen.” Zijn actie bracht na iets meer dan een dag al 130.000 euro op, een succes dat hij zelf niet zag komen. “Niet te geloven. Ik ging er vooral van uit dat alle beetjes zouden helpen. Maar het gaat zo hard. Er komt van alles binnen, kleine én grote bedragen. Ik ben zo blij. Ik wil geen held zijn, maar wil de mensen gewoon helpen.”

Het ingezamelde geld, dat op een rekening van de gemeente Oss gestort zal worden, kan gebruikt worden voor de uitvaart van de slachtoffers. “Maar mogelijk zijn ook aanpassingen nodig in de huizen van de slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen”, aldus Nietveld. “Nu er zoveel binnenkomt, is er wellicht ook wat geld om straks bijvoorbeeld de machinist een beetje te helpen of om een gedenkteken te maken.”

Geld storten kan hier.