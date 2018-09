Toptalent van 35 miljoen euro verspilde twee jaar en speelde dit seizoen nog geen minuut, maar plots staat hij op bij Bayern München

Twee jaar geleden stond hij te boek als het grootste talent van Europa. Op zijn 18e loodste Renato Sanches (21) Portugal naar de Europese titel, de bekroning op zijn seizoen van de doorbraak bij Benfica. Voor grof geld trok de jonge middenvelder naar Bayern München, maar daar liep het voor geen meter. Na een verloren seizoen op huurbasis in Engeland leek dit seizoen niets meer dan een reservenrol weggelegd in München. Maar woensdag stond Sanches plots weer op bij Bayern. En dat tegen zijn jeugdclub.

De fans van Swansea zullen afgelopen woensdag eens een paar keer met de ogen geknipperd hebben toen ze de uitslagen van de Champions League bekeken. Stond daar nu echt de naam van Renato Sanches als doelpuntenmaker bij Bayern München? De naam van de man die heel Swansea zo veracht heeft? Een dik jaar eerder waren de supporters van The Swans nochtans in de wolken, toen Sanches op de slotdag van de transfermarkt werd voorgesteld. Maar de middenvelder zou aan amper vijftien wedstrijden komen en kon de hoge verwachtingen nooit inlossen in de Premier League. Geflopt bij Swansea, en dat terwijl de wereld in de zomer van 2016 aan zijn voeten lag.

750 euro en 25 ballen

Renato Sanches ziet op 18 augustus 1997 het levenslicht. Tenminste: die datum wordt door zijn ouders in 2002 opgegeven als geboortedatum. Enkele maanden na de geboorte van Bulo, zoals zijn grootmoeder hem liefkozend noemt, scheiden de wegen vader Renato Sanches en moeder Maria das Dores. Vader Sanches verhuist naar Frankrijk, pas vijf jaar later laten de twee hun kind registreren.

Geboren en opgegroeid in Lissabon zet hij op 8-jarige zijn eerste voetbalpassen bij buurtclub Águias da Musgueira. Daar haalt Benfica hem een jaar later weg, nadat Sanches amper een kwartier nodig had om indruk te maken tijdens een test. Kostprijs voor de transfer: 750 euro en 25 voetballen. Het zou een gouden zet blijken van Benfica. Sanches stoomt door de jeugdreeksen en op 30 oktober 2015 debuteert hij in de hoofdmacht. De stevige middenvelder valt een kwartier voor tijd in tijdens een 3-0 zege tegen Tondela. Vanaf dan gaat het razendsnel.

Sanches werpt zich in geen tijd op als basisspeler, laat Portugal kennis maken met zijn talent en wint meteen twee prijzen met Benfica: de titel en de Taça da Liga, de ligabeker. Zijn sterke prestaties zijn ook bondscoach Fernando Santos niet ontgaan. Op 26 maart 2016 debuteert de op dat moment 18-jarige Sanches bij Portugal in een oefenmatch tegen Bulgarije (2-1 verlies).

In zijn enige seizoen in de eerste ploeg van Benfica pakte Sanches twee prijzen. Foto: Photo News

Golden Boy

Santos pakt de jonge snaak ook meteen mee naar het EK in Frankrijk. In de groepsfase mag hij twee keer invallen, maar in de achtste finale staat hij plots aan de aftrap... om niet meer uit de ploeg te gaan. Onder impuls van een indrukwekkende Sanches pakt Portugal ietwat verrassend de Europese titel door in de finale gastland Frankrijk te verslaan. Sanches wordt daarmee de jongste speler ooit in een EK-finale en wordt nadien verkozen tot Beste Jonge Speler van het toernooi. Dat jaar krijgt hij ook de Golden Boy Award. Een nieuwe superster is in de maak.

Sanches loodste Portugal naar EK-winst. Foto: Photo News

Het is dan ook logisch dat alle grote Europese clubs in de rij staan voor de wonderboy. Nog voor het EK raakt bekend dat Bayern Munchen het pleit wint van o.a. Manchester United, der Rekordmeister betaalt maar liefst 35 miljoen euro aan Benfica. Zijn prestaties in Frankrijk sterken Bayern in de overtuiging dat het een gouden zaak doet.

Maar in Duitsland loopt het voor geen meter. Sanches komt dan wel aan 25 officiële optredens, slechts negen keer mag hij aan de match starten. De middenvelder loopt tegen zijn limieten aan en ook in de voorbereiding van het seizoen daarop wordt duidelijk dat Sanches geen hoofdrol kan opeisen bij Bayern. Een uitleenbeurt dringt zich op. Heel wat grote clubs worden genoemd, maar uiteindelijk wordt Sanches op 31 augustus 2017 verhuurd aan Swansea City. Een toptransfer voor de laagvlieger in de Premier League, zo lijkt het. “De Premier League zal hem liggen”, voorspelt Man United-icoon Ryan Giggs.

“Hij is nog maar een jongen”

Zijn debuut is echter een flop. Sanches wordt meteen in de basis gedropt, maar verliest maar liefst 23 keer de bal. Het is een voorteken voor de rest van zijn periode in Wales. Volgens trainer Paul Clement legt de Portugees zichzelf te veel druk op, diens opvolger Carlos Carvalhal is harder. “Hij zou best terugkeren naar Portugal. Hij is nog een jongen en niet klaar voor de Premier League.” Na amper 15 optredens keert Sanches The Swans - die degraderen naar de Championship - de rug toe. Maar zijn bestemming wordt niet Lissabon, wel München.

De periode van Sanches bij Swansea was een flop. Foto: Photo News

Sinds het EK 2016 speelde Sanches maar 34 officiële duels voor club en land wanneer hij zich in de voorbereiding van dit seizoen meldt bij Bayern. Bij Portugal is hij uit de selectie gevallen en niemand geeft een cent om de kansen van Sanches bij Bayern. Er wordt al volop gespeculeerd over een nieuwe ploeg. Maar tegen eenieders verwachting in laat de middenvelder een goede indruk na. Nieuwe coach Niko Kovac verwoordde het een maand geleden als volgt. “Er is geen twijfel dat hij veel talent heeft. Ik verheug me erop om met hem te werken, want hij heeft kwaliteiten die je niet veel ziet in de Bundesliga.”

Herrijzing?

Het seizoensbegin laat echter weinig goeds verhopen. Sanches verschijnt pas op 15 september een eerste keer in de selectie, maar spelen doet hij niet tegen Bayer Leverkusen. De verrassing is dan ook groot als hij vier dagen later plotsklaps in de basis staat. Bayern gaat in de Champions League op bezoek bij Benfica. En net in het stadion waar Sanches zijn doorbraak beleefde, tegen de ploeg waar hij opgroeide en doorbraak, staat de middenvelder weer op.

Trainer Niko Kovac gelooft in de jonge middenvelder. Foto: REUTERS

Kort na rust zet hij vanop de eigen helft een geweldige rush in. Drie tussenstations later belandt de bal opnieuw voor zijn voeten en trapt hij de 0-2 tegen de touwen. Juichen doet hij niet uit respect voor zijn ex-club en het respect is wederzijds. De Portugese fans trekken zich namelijk niets aan van de dubbele achterstand en trakteren hun voormalige held op een prachtig applaus. Bijna drie jaar geleden begon zijn carrière in het Estadio Da Luz. In datzelfde stadion lijkt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. Nu nog bevestigen.

Sanches speelde een prima wedstrijd tegen Benfica. Foto: EPA-EFE

Zaterdagavond krijgt de Sanches misschien al een nieuwe kans op het veld van Schalke 04. Kovac rekent alleszins hem op de middenvelder. “Renato deed het heel goed tegen Benfica. Hij bevestigde ons vertrouwen en zal regelmatig spelen in de komende weken.”