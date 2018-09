Hartverwarmend: ploegmaat van Lukaku en Fellaini doneert 70.000 euro voor behandeling van 4-jarig kankerpatiëntje

Ook voetballers hebben het hart op de juiste plaats. Dat wordt nog maar eens aangetoond door Nemanja Matic, de Servische middenvelder van Manchester United. Matic doneerde maar liefst 70.000 euro zodat de vier jaar oude Dusan Todorovic de nodige behandelingen kan ondergaan tegen neuroblastoma, een agressieve en zeldzame vorm van kanker.

Het jongetje, een grote fan van Partizan Belgrado, moest voor de behandeling van de kwaadaardige tumor naar Barcelona reizen. Een kostelijke onderneming en daarom werd een inzamelactie opgestart. Die leverde in totaal circa 200.000 euro op. De grootste bijdrage kwam van Nemanja Matic, die maar liefst 70.000 euro schonk om het leven van de kleine Dusan te redden. De Serviër deed zijn donatie anoniem, maar Dusan’s vader, Aleksandar Todorovic, bevestigde dat het om Matic gaat. Volgens Servische bronnen is de jongen nu in Barcelona voor de behandeling.

Het is niet de eerste keer dat Matic zijn goed hart laat zien. Volgens Daily Mail betaalde hij in 2016 alle schulden af van de bewoners uit Vrelo, het dorpje waar hij opgroeide en dat amper 1600 inwoners telt.

