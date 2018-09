Files ontwijken met apps als Waze? Het kan u duur te staan komen

Bent u ook zo iemand die apps op de smartphone gebruikt om files te omzeilen? Dan is voorzichtigheid nodig. In steeds meer Vlaamse gemeenten, zoals het Vlaams-Brabantse Kortenberg, gebruiken ze slimme camera’s om sluipverkeer tegen te gaan. Wie er toch rijdt, riskeert een GAS-boete.

Wanneer u maandag naar het werk rijdt, wacht daar weer die gigantische bron van ergernis: de file. We staan in ons land zoveel aan te schuiven met onze auto dat het niet kan verbazen dat apps als Google Maps en Waze gretig gebruikt worden. Die kunnen immers een route voor jou uitstippelen waarmee je de file netjes ontwijkt. Handig.

Verliezers in het verhaal zijn de bewoners van gemeenten in de buurt van drukke verkeersaders, die al die wagens plots door hun anders zo rustige straten zien rijden. Dat sluipverkeer is een doorn in het oog, en de burgemeesters krijgen er dan ook geregeld klachten over van hun bewoners. Met mobiliteit bovenaan de prioriteitenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, zoeken gemeentebesturen dan ook massaal naar dé oplossing voor het sluipverkeer.

Slimme camera’s

Een van de gemeenten waar dat aardig lukt, is het Vlaams-Brabantse Kortenberg. Door de inzet van slimme camera’s is het er tussen 7 en 9.30 uur ’s ochtends gedaan met de pret voor automobilisten. “We liggen midden tussen Leuven en Brussel”, zegt burgemeester Chris Taes (CD&V). “Dus er komen hier heel wat wagens voorbij die tijdens de ochtendspits de files willen omzeilen door via onze gemeente te rijden.”

Het gemeentebestuur keek over de grens, in het Nederlandse Delft net buiten Amsterdam, en vond daar de oplossing. “De ANPR-camera’s registreren de nummerplaten van de auto’s die door de Minneveldstraat rijden”, aldus Taes. “Die slimme camera’s weten of voor die nummerplaten al dan niet een vergunning is aangevraagd. Als dat zo is: geen probleem. Indien niet, krijgen de bestuurders een GAS-boete.”

Die boete bedraagt 55 euro, en het risico op beboeting helpt het sluikverkeer effectief tegengaan. “In de straat ligt een school en daar passeerden vroeger tot 120 auto’s per uur in de ochtendspits. Dat is nu al gedaald naar 50 tot 55.”

Het nadeel van het systeem is dat de mensen die in de straat wonen een vergunning moeten aanvragen. Als ze bezoek krijgen, moeten ze dat ook tot 24 uur erna doorgeven. “Maar we doen er niet al te moeilijk over”, zegt Taes. “Als iemand geregeld zijn familie op bezoek krijgt tijdens de ochtend, dan geven we die zonder probleem een permanente vergunning. Die vergunningen zijn het enige nadeel, maar we lossen dat zo goed mogelijk op.”

Efficiënte maatregel

Vias-woordvoerder Stef Willems noemt het een efficiënte maatregel. “Op voorwaarde dat het goed gesignaleerd is, natuurlijk”, zegt Willems. “Je wil als automobilist echt geen GAS-boete krijgen voor een overtreding waarvan je niet wist dat je ze beging.”

De slimme camera’s zijn niet nieuw, zegt Willems, en hebben al bewezen dat ze werken. “Dat is goed voor de leefbaarheid in straten die niet geschikt zijn om woon-werkverkeer te slikken. Maar het helpt natuurlijk niet tegen de overlast op de weg. Het fileleed neemt er niet door af, er wordt gewoon ergens anders nieuwe drukte gecreëerd.”

“De essentie blijft: als de vraag naar plaats op de wegen groter is dan het aanbod en te veel mensen op hetzelfde moment op dezelfde plaats willen zijn, zullen er files blijven zijn. Nieuwe wegen maken is ook geen oplossing, dat heeft net een aanzuigeffect. De eventuele oplossing ligt in het aanbieden van alternatieven: fietspaden en goed openbaar vervoer bijvoorbeeld. Of betere ondersteuning voor carpoolen en autodelen.”

Proefproject

De slimme camera’s in Kortenberg zijn niet de enige manier om sluipverkeer tegen te gaan. In Kortrijk, Kuurne en Lendelede wordt een proefproject gestart met mobiele vrachtwagensluizen, waar gecontroleerd wordt of het doorgaand of plaatselijk verkeer is.

“Zwaar doorgaand verkeer zien we overal stijgen, omdat vrachtwagens de kilometerheffing willen vermijden. Dat zorgt niet alleen voor gevaarlijke situaties maar ook meer overlast en schade aan het wegdek”, legt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) uit. Met het proefproject wil Kortrijk samen met buurgemeenten Kuurne en Lendelede zwaar verkeer uit de woonkern weren. Enkel plaatselijk zwaar verkeer is welkom.

Kortrijk, Kuurne en Lendelede kozen elk een straat voor dit proefproject waar sprake is van sluipverkeer. Voor Kuurne is dat de Sint-Katriensesteenweg, in Lendelede gaat het om de Hulstemolenstraat en Kortrijk plaatste een digitaal camerasysteem in de Driekerkenstraat en de Overzetweg. De camera’s van de vrachtwagensluizen registreren de hoogte en de gegevens van de voorbijrijdende vrachtwagens. Een tweede camera wat verderop meet de tijd tussen de eerste en de tweede camera.

“Als een vrachtwagen binnen een bepaalde tijd het tweede controlepunt passeert en dus geen tussenstop maakt, gaat het niet om plaatselijk verkeer en zal de bestuurder achteraf beboet worden. De vrachtwagens riskeren een boete van 58 euro, omdat onze camera’s enkel de hoogte en niet de tonnage kunnen meten”, vertelt hoofdinspecteur Bouckaert van politiezone Vlas. In de eerste week werden in Kuurne niet minder dan 36 overtredingen vastgesteld.

De camerasystemen worden gehuurd bij G4S en kosten 5.376 euro per installatie voor een proefperiode van een maand.