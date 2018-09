Parklife geannuleerd na overleg met veiligheidsdiensten

Geen stralende zon bij Parklife vorig jaar, maar met een trui of jas perfect te doen. Dit jaar is het voorspelde weer te slecht om het festival te laten doorgaan. Foto: fvv

Gent / Sint-Denijs-Westrem - Het gezinsfestival Parklife, dat normaal gezien zondag plaatsvindt in het Parkbos in Gent, is na overleg met de veiligheidsdiensten geannuleerd. “Er worden rukwinden tot 100 km/uur voorspeld die gevaarlijk kunnen zijn in bosrijke omgevingen”, klinkt het bij de organisatie. “Dat risico kunnen en mogen we niet lopen.”

Het festival zou normaal gezien zondag vanaf 11 uur plaatsvinden in het Parkbos in de Gentse deelgemeente Sint-Denijs-Westrem. “We hebben er een jaar lang met hart en ziel aan gewerkt, maar moeten het nu jammer genoeg annuleren”, zegt Veerle Simoens, directeur Gent Festival van Vlaanderen.

De beslissing komt er in overleg met de Provinciale veiligheidsdiensten van Oost-Vlaanderen. “Er worden, naast hevige regenbuien, rukwinden tot plaatselijk 100 km/u voorspeld en deze houden grote risico’s in in een bosrijke omgeving”, laat de organisatie weten. “Parklife is een familiefestival, met veel tenten en onder meer springkastelen voor de kinderen”, zegt Simoens. “Het risico is te groot, en hoe jammer we het ook vinden, de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers primeert.”

Bezoekers die tickets kochten kregen intussen een mail met de melding dat het festival niet doorgaat. “Vanaf maandag zullen we iedereen persoonlijk contacteren om de terugbetaling of inruilingen van de tickets verder af te handelen”, aldus Simoens.

800 maaltijden

Op de site waar het festival zou plaatsvinden is de opbouw intussen stilgelegd en wordt alles opnieuw afgebouwd. De Gentse cateraar Alix - Table & Jardin d’ Amis had 800 maaltijden voorzien voor het festival, maaltijden die klaar stonden of zo goed als klaar waren. “Uiteraard gaan wij dat voedsel niet zomaar weggooien”, klinkt het daar. “Iedereen is welkom om de maaltijden, grote en kleine lunchboxen, aan voordelige prijzen op te halen. We hopen er zo veel mogelijk kwijt te raken, want het zou zonde zijn te te moeten weggooien.”

De maaltijden kunnen gekocht en opgehaald worden op de Kortrijksesteenweg 206 in Gent. Meer info vindt u hier. Alle info over Parklife en de genomen maatregelen vindt u op de site van het evenement.