Belgische steward ontslagen bij Ryanair: “Ze hebben me onmenselijk behandeld”

Amper zes maanden heeft hij voor Ryanair gewerkt. Tot Sarkis Simonjan, een Belgische steward, een vraag van een journalist beantwoordde. “Ze hebben me onmenselijk behandeld”, zegt hij in La Libre.

Zaventem-Dublin. Voor één keer zat Sarkis Simonjan niet als steward op die vlucht. Onze landgenoot was uitgenodigd bij de directie van Ryanair, de lagekostenmaatschappij waar hij al zes maanden voor werkt, maar de ontmoeting viel zwaar tegen. “Ik ben net ontslagen”, zegt hij in La Libre. De man kreeg daarop een beroerte, maar na tussenkomst van de opgetrommelde ambulanciers stelt hij het weer goed.

Hij was dan ook flink geschrokken van zijn ontslag. De reden, zo staat te lezen in zijn ontslagbrief, is dat hij “het imago en de reputatie van Ryanair heeft beschadigd”. Dat zou hij gedaan hebben door tijdens de staking bij het bedrijf, op 25 juli, te praten met de pers. “Ik heb hen gewoon gezegd wat mijn werkomstandigheden zijn en hoeveel ik verdien. Dat is een mensenrecht. Ze konden me geen enkel bewijs geven wat ze me verwijten. Ook afwezigheden worden mij verweten, maar die waren altijd om medische redenen. Voor Ryanair is dat niet genoeg.”

“Ik ben geschokt”, zegt Simonjan. “Ik heb mijn badge moeten indienen. Een week gaan ze me nog betalen. Ze hebben me verbaal aangevallen, geïntimideerd en aan de deur gezet. Een onmenselijke behandeling.”

Klacht

De Waalse vakbond CNE aanvaardt het ontslag niet en stapt naar de rechtbank, zegt Didier Lebbe. “Het gaat hier om een schending van zijn vrijheid.”