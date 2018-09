Europese ambtenaar slachtoffer van zware agressie in hartje Brussel, komt pas in ziekenhuis weer bij

Brussel - Een Europese ambtenaar is afgelopen week het slachtoffer geweest van zware agressie op de Vismet in Brussel. Handelaars en bewoners van de buurt zijn intussen een petitie gestart.

Rogers Delgado-Saez (63), een Europese ambtenaar, woont al 42 jaar in Europa. Vier decennia geleden vluchtte hij weg uit Chili, nadat hij onder de dictatuur van generaal Pinochet gefolterd werd. Nu woont hij in Luxemburg, maar per maand komt hij drie of vier keer naar Brussel voor zijn werk. Dan verblijft hij in het hartje van de hoofdstad, op de Vismet.

Daar werd hij maandag aangevallen, net voor hij zijn hotel wilde binnenstappen. Een jongeman was op hem afgestapt, samen met 2 anderen, en vroeg hem een sigaret. Op dat moment was Rogers aan het telefoneren met zijn echtgenote die in het hotel was, met de vraag of ze hem zou komen opwachten in de hal. Aan de jongeman zei hij dat hij geen sigaretten bij zich had. De jongeman greep daarop naar de smartphone van Rogers en verkocht hem meerdere harde klappen. Rogers viel daarna op de grond en verloor ook het bewustzijn.

“Hij bewoog niet meer”

Pascale, de echtgenote van Rogers, arriveerde niet lang na de agressie bij haar echtgenoot. “Ik was in de hal aan het wachten en hoorde geschreeuw”, zegt ze aan de krant La Dernière Heure. “Ik wist dat er iets gebeurd was. Toen ik naar buiten ging, zag ik mijn man op de grond liggen. Hij bewoog niet meer. Ik riep hem, maar hij reageerde niet. Zijn gezicht zat onder het bloed.”

Hij kwam pas in het ziekenhuis weer bij. Daar bleek dat hij een gebroken neus had, een lichte hersenschudding, een beschadigde knie en meerdere kneuzingen. Hij is 15 dagen werkonbekwaam.

Petitie

Volgens buurtbewoners en handelaars van de Vismet is de aanval tegen Rogers Delgado-Saez geen alleenstaand geval. De voorbije weken en maanden zouden er meerdere incidenten hebben plaatsgehad in de buurt.

Marc Withofs, voorzitter van het lokale bewoners- en handelaarscomité, vertelt aan Brussels nieuwswebsite Bruzz dat de problemen in mei begonnen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om agressie, maar ook om andere manieren van overlast. “Grote groepen jongeren vieren feest op het plein. Ze maken lawaai, maar doen ook hun behoefte in de buurt.” Die jongeren trekken bovendien ook drugdealers aan, en die trekken op hun beurt dan kleine criminelen aan.

Buurtbewoners zijn een petitie gestart, die deze week aan Brussels burgemeester Close werd overhandigd. Die beloofde actie te ondernemen.