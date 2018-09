Keert Ibrahimovic terug naar zijn vaderland? “Die titel heb ik nog niet”

Zlatan Ibrahimovic is mogelijk aan zijn laatste maanden bezig bij het Amerikaanse LA Galaxy. De Zweedse topspits twijfelt of hij nog een seizoen wil voetballen in de Major League en heeft naar eigen zeggen een aanbod op zak van ex-club Malmö FF. Jawel, u wel bekend als de tegenstander van Racing Genk in de groepsfase van de Europa League.

Juventus, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United. Het lijstje Europese topclubs waar Zlatan Ibrahimovic in de spits speelde, is tamelijk indrukwekkend. Maar de Zweed begon zijn glorieuze carrière bij Malmö FF. Nu, zeventien jaar later, denkt de 36-jarige spits eraan om terug te keren naar zijn thuisland om zijn voetballoopbaan af te sluiten. En dan wil hij de cirkel volledig rondmaken door de titel te pakken bij Malmö, de Zweedse landskampioen die Racing Genk afgelopen week versloeg met 2-0 in de groepsfase van de Europa League.

“Die titel heb ik nog niet achter mijn naam staan”, beweerde de aanvaller die nog een contract heeft tot 2020 bij LA Galaxy in een podcast van de Zweedse journalist Alex Schulman. “En alleen Malmö kan de titel pakken in Zweden.”

Dat Ibrahimovic nu al een transfer overweegt, is opvallend. De 116-voudig Zweeds international streek nog maar aan het begin van dit jaar neer in Los Angeles. In Amerika scoort hij wel aan de lopende band. In 22 wedstrijden vond hij zeventien keer de weg naar de netten.