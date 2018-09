Aad de Mos heerlijk onbescheiden: “In België ben ik een legende”

Aad de Mos heeft de Nederlandse krant AD een inkijk gegeven in zijn dagelijkse leven. De ex-trainer van KV Mechelen, Anderlecht en Standard, die nu vooral als analist optreedt voor VTM, is er heerlijk zelfbewust. “In België ben ik een grote meneer”, zegt hij zonder schroom.

“Een vrijbuiter”, zo noemt De Mos zichzelf. De 71-jarige Nederlandse ex-trainer van Anderlecht, Standard en KV Mechelen nam acht jaar geleden al afscheid van het trainersvak en doet nu alleen nog analyses. Op sociale media: gratis voor zijn volgers, zelf gefilmd in selfiemodus. Waar hij ook is: in zijn woonkamer, op het strand of halfnaakt aan het zwembad. Maar even lief is hij betaald voetbalanalist voor het Nederlandse Ziggo Sport en VTM.

In Nederland hebben zijn analyses op sociale media De Mos cultstatus gegeven, maar in België is De Mos nog steeds de man die KV Mechelen eind jaren ‘80 naar de eindzege in Europacup II hielp. “In België ben ik een legende”, aldus een zelfbewuste De Mos. “De benadering is toch anders dan hier in Nederland. Daar ben ik een grote meneer. Europa Cupje gewonnen, hè. Dat telt daar nog steeds. Maar ik vind het allemaal prima, hoor. Het maakt me niet uit hoe mensen over me denken.”