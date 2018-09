Meer dan 200 doden, maar 2 dagen na ramp met ferry in Tanzania toch nog man levend gevonden: hij overleefde dankzij luchtbel

Er was geen hoop meer om nog overlevenden te vinden, nadat een veerboot afgelopen week zonk in het Victoriameer in Tanzania. Toch gebeurde nu het ondenkbare: een man is levend uit de gezonken ferry gehaald. Hij kon overleven dankzij een luchtbel in de gekapseisde boot.

Veerboot MV Nyerere was donderdag onderweg van Ukerewe naar Ukara op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika, toen die kapseisde. Op de ferry zaten veel meer mensen dan toegelaten. Officieel mochten er maar maximaal 100 mensen mee, maar er bleken meer dan 300 opvarenden te zijn. Daarnaast bleek de ferry ook nog eens veel meer goederen te hebben opgeslagen dan de maximaal toegelaten 25 ton.

Er werden al minstens 207 doen geteld, liet minister van Transport Isack Kamwelwe zaterdag weten. En dat aantal zal wellicht nog stijgen. Volgens de minister zijn er aanwijzingen dat er zich nog veel lichamen bevinden in het gezonken vaartuig zelf.

Toch is er ook nog een persoon levend teruggevonden. Het gaat om Alphonce Charahani, een scheepsingenieur. Hij kon overleven dankzij een luchtbel in het gezonken schip. De man had zichzelf opgesloten in een kleine ruimte van de boot, daar is vermoedelijk een luchtzak ontstaan. Duikers konen hem op het spoor komen nadat ze geklop hoorden in de ferry. De toestand van de man zou ernstig zijn.

Kapitein opgepakt

Eerder konden bijna 100 mensen ontkomen aan de scheepsramp. De ferry kapseisde wellicht omdat die te zwaar geladen was. President John Magufuli kondigde drie tot vier dagen van nationale rouw aan.

De kapitein van het schip werd intussen opgepakt. Volgens de president zijn er redenen om te geloven dat hij op het moment van de ramp niet in de controlekamer was van de boot en hij de controle had overgelaten aan een onervaren bemanningslid.