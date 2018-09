Lily Allen had als tiener seks met vriend van vader, die er dan grap over maakte

De Britse zangeres Lily Allen onthult in haar boek ‘My Thoughts Exactly’ dat ze toen ze 14 jaar was seks heeft gehad met een vriend van haar vader. Toen ze haar vader nadien vertelde over wat er gebeurd was, maakte hij daar een grap over.

“We hadden afgesproken elkaar te ontmoeten bij de hotelbar. Hij had zijn spullen in de auto van mijn vader laten liggen en ik moest ze naar zijn hotel brengen”, schrijft Lily Allen. “Hij kocht daar een paar drankjes voor mij en nam me daarna mee naar zijn kamer. Daar hadden we seks. Ik was 14 en hij was 19, maar in mijn ogen was hij veel ouder. Na afloop wist ik niet goed wat ik ervan moest denken. Ik wist wel dat het niet goed was, wat er gebeurd was.”

Lily Allen gaat in het boek niet dieper in op de identiteit van de jongeman, maar ze maakt wel duidelijk dat het om een tv-ster gaat.

Toen ze haar vader vertelde over wat er gebeurd was, reageerde die nogal vreemd. “Hij maakte er een soort van grap van met zijn vrienden. Ze bedachten daarop ook een plan om hem te chanteren en oefenden wat ze tegen hem zouden zeggen. Hij heeft mijn ervaring veranderd in een onderonsje tussen hem en zijn vriendin. Ik voelde me daar heel slecht door.”

