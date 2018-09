Hartverwarmende beelden: brandweer redt merrie Pinoche uit beek

Zandhoven - De brandweer van Zandhoven is er zaterdag in geslaagd om een merrie uit de Tappelbeek in Massenhoven te redden. Met een kraan werd het dier voorzichtig uit het koude water gehesen. Ze komt er gelukkig met de schrik vanaf.

De merrie, die naar de naam Pinoche luistert, was vermoedelijk uit haar weide langs de Liersebaan gebroken en langs de verkeerde kant van de schrikdraad beginnen wandelen. Daardoor was ze uitgeschoven en in de Tappelbeek terechtgekomen. Haar baasje had nog geprobeerd om haar zelf uit het water te krijgen, maar hij kon uiteindelijk niet anders dan de brandweer van Zandhoven bellen.

Die kwam ter plaatse, samen met een kraan van de takeldiensten. Met behulp van riemen werd ze zachtjes op het droge getrokken, waar al wat stro was klaargelegd zodat ze snel zou kunnen opwarmen. Eenmaal uit het water lieten de spuitgasten haar eerst even op adem komen, om haar vervolgens warm te wrijven met het stro. Een brandweervrouw suste haar door over haar hoofd te wrijven en op haar in te praten. Een buurman bracht dekens om Pinoche op temperatuur te brengen en te houden. Ze had een halfuur in het water van de Tappelbeek gelegen.

Enkele minuten later stond Pinoche al weer op haar benen. Een dierenarts werd opgetrommeld om haar te controleren, maar tegen dat die ter plaatse was stond ze alweer op stal. Ze zal mogelijk wel preventief behandeld worden tegen een eventuele longontsteking, maar zal allicht niets overhouden aan haar avontuur.

Foto: BFM

