Eerste competitiegoal Thorgan Hazard levert Mönchengladbach niets op

Brussel - Thorgan Hazard heeft vanop de stip zijn eerste goal van het seizoen gemaakt in de Duitse Bundesliga. Zijn ploeg Borussia Mönchengladbach ging wel met 4-2 onderuit bij het verrassende Hertha Berlijn.

Thorgan Hazard startte in de basis bij de Borussen en liet zich na vier minuten al opmerken met een knappe soloactie doorheen de Berlijnse defensie. Zijn schot ging rakelings naast. Op het half uur mocht Hazard zich opmaken voor een strafschop na een overtreding van Niklas Stark in de zestien. De Rode Duivel joeg de bal onhoudbaar in het dak van het doel.

Amper een minuut later was de gelijkmaker al een feit via een kopbal van Vedad Ibisevic, en nog eens drie minuten later mocht Valentino Lazaro moederziel alleen de 2-1 binnenkoppen vanop de kleine rechthoek. Iets voorbij het uur zette Vedad Ibisevic de 3-1 op het bord na een snelle uitbraak van de thuisploeg. Vier minuten later leek een comeback in de maak, want Alassane Plea kopte de aansluitingstreffer in de winkelhaak. Die hoop werd al snel de kop ingedrukt door Ondrej Duda, die de 4-2 eindstand tegen de netten knalde. Monchengladbach zakt naar de zevende plaats, Hertha Berlijn wordt voorlopig koploper.

Casteels pakt penalty, maar slikt toch drie goals

Koen Casteels stond onder de lat bij Wolfsburg tegen Freiburg en moest zich na 9 minuten al gewonnen geven op een kopbal van de vrijstaande Roland Sallai. Een kwartier later keek Casteels Nils Petersen in de ogen op een strafschop. De Rode Duivel pakte de penalty, maar Petersen kon de rebound alsnog tegen de netten koppen: 0-2. Na de pauze stond de 0-3 al na zes minuten op het bord: na een fraaie loopactie kwam Mike Frantz alleen voor Casteels te staan, de Duitser maakte het koelbloedig af. Op het uur knalde Admir Mehmedi de 1-3 tegen de netten, maar dat bleek slechts een doekje voor het bloeden. Het bleef 1-3, waardoor Wolfsburg van de derde naar een voorlopige zesde plaats tuimelt.