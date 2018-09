Parken gesloten, evenementen afgelast: zondag code geel met veel regen en felle rukwinden verwacht

Het KMI waarschuwt voor hevige rukwinden en regenbuien op zondag. In de loop van de namiddag en avond wordt code geel in heel België van kracht. Op meerdere plaatsen in ons land worden er maatregelen getroffen.

“Het lijkt erop dat in de loop van de dag de wind zal toenemen met rukwinden die plaatselijk kunnen oplopen tot 100 km/u”, klinkt het. “Bovendien kunnen we op meerdere plaatsen flink wat neerslag krijgen, gaande van 15 tot 40 l/m² in 24 uur tijd.” Met die weersvoorspelling lijkt de herfst na een mooie nazomer afgelopen week helemaal in het land te zijn. Zaterdag is het al fris en regenachtig. Zondag komt er dus nog een schepje bovenop. Heel wat steden en gemeenten nemen intussen maatregelen.

In Brussel blijven de parken vanaf 14 uur zeker tot maandagochtend gesloten, uit vrees voor vallende takken en bomen. Door de droge zomer kunnen takken bovendien sneller afbreken dan normaal.

Ook parken en bossen in Geraardsbergen gaan vanaf vanavond dicht wegens het aangekondigde stormweer.

De parken in Leuven, waaronder ook het provinciaal domein van Kessel-Lo, blijven zondag dicht. “Ook uit parken die niet kunnen worden afgesloten, blijf je beter weg”, klinkt het bij de politie van Leuven.”

Foto: fvv

In Gent nemen de organisatoren van gezinsfestival Parklife, in deelgemeente Sint-Denijs-Westrem, preventief maatregelen: dat festival moet normaal zondag plaatsvinden, maar werd na overleg met veiligheidsdiensten geannuleerd.

Alle activiteiten die in Zottegem gepland waren in het kader van de autovrije zondag daar, worden afgelast. De autovrije zone in het centrum zal ook worden opgeheven. Dat werd beslist in samenspraak met politie, brandweer en veiligheidscel van de gemeente. Ook de langverwachte Rainbow Run in de gemeente gaat niet door.

Rommelmarkt Bouger Bouger, normaal gezien zondag op het Krugerplein in Antwerpen, is afgelast. Dat gebeurt na overleg tussen het district Borgerhout, de standhouders en de organisatie. Nog in de buurt van Antwerpen, in Brecht, zal het allereerste oldtimer evenement van de Brechtste Pale Ale Club niet doorgaan. “Er wordt hondenweer voorspeld. We hebben alle weerberichten gevolgd en zelfs advies ingewonnen bij de brandweer. Het is het beste om het evenement een jaartje uit te stellen”, klinkt het.

In Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere, zal de kermis niet afgesloten worden met het vuurwerk door de verwachte regen en wind.

De Prieeltjesfeesten in Herk-de-Stad, die op zondag stonden gepland, worden afgelast. “Met windstoten van meer dan 50 kilometer per uu kan de veiligheid niet gegarandeerd worden”, klinkt het. De Prieeltjesfeesten zijn nu uitgesteld naar het voorjaar van 2019.

Ook in Ieper is een evenement afgelast. ‘Belfort op Stelten’, de traditionele wedstrijd tussen alle jeugdbewegingen van de stad op de Grote Markt, zal niet doorgaan.

De barre weersvoorspellingen hebben ook de organisatie van Vaarwel Passerelle in Wetteren doen beslissen het evenement niet te laten doorgaan. Bedoeling was om de brug De Passerelle, die volgende week wordt afgebroken, een waardig afscheid te geven. Ook het dj-feestje nadien wordt afgelast.

In Lokeren zullen de Kovekensstoet en de tractorpulling niet doorgaan.