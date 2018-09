Beerschot Wilrijk krijgt voetballes op eigen Kiel van promovendus Lommel SK, overleeft Vreven dit?

Een onkennelijk zwak Beerschot Wilrijk heeft op het eigen Kiel een pijnlijke 1-3 thuisnederlaag moeten slikken tegen Lommel SK. De bezoekers speelden de paarshemden bijwijlen van het kastje naar de muur. Het ontevreden thuispubliek begeleidde de Lommelse baltoetsen op bepaald moment zelfs door ‘olés’ uit de tribune. Afwachten wat dit betekent voor de positie van trainer Stijn Vreven.

Beerschot Wilrijk beleefde een erg moeilijke eerste helft. Na een korte studieronde waarin Vanzeir tot een ongevaarlijk schotje kwam, opende Lommel de score. Henkens stuurde Vermijl simpel door het centrum van de verdediging. Die omspeelde doelman Vanhamel en legde gemakkelijk de 0-1 in doel. Lommel nam geen gas terug na deze vroege voorsprong. De gasten, met de nodige lengte voorin, bleven voor dreiging zorgen.

En Beerschot Wilrijk? Veel goede wil, maar tot goed voetbal kwam de thuisploeg niet. Daarvoor verliep het spel veel te zenuwachtig, zodat men geen lijn in de acties kreeg. Aan uitgespeelde kansen kwam men niet omdat de opbouw veel te slordig verliep. Een kopbal van Van den Bergh die naast vloog na hoekschop van Messoudi en enkele slappe afstandspogingen van Vanzeir en een actieve Noubissi was het enige wat te noteren viel. Zo mocht Lommel met een 0-1 gaan rusten, nadat een kopbal van Rocha ook nog tegen de lat beland was.

“Wij willen Beerschot zien”

Coach Vreven greep in en bracht Vancamp en Maes in voor Messoudi en De Mets. Even kon de thuisploeg de indruk wekken Lommel onder druk te kunnen zetten, maar Lommel zorgde snel voor een afdoend antwoord. Eerst bracht Vanhamel nog redding toen Valcke alleen voor hem verscheen, maar even later stond het wel 0-2. Rocha won zijn kopduel centraal voor doel en gaf Vanhamel geen schijn van kans: 0-2. Nog was de lijdensweg van Beerschot Wilrijk niet ten einde. Nadat Brogno was ingekomen voor Okotie, kopte Vancamp een vrijschop van Henkens voorbij zijn eigen doelman: 0-3.

“Wij willen Beerschot zien,” klonk het vanop de tribunes. Met de moed der wanhoop ging paars-wit toch maar op zoek naar een doelpunt. En dat lukte nog ook. Toen de Lommelse verdediging een voorzet van Grisez niet weggewerkt kreeg, was Vanzeir er als de kippen bij de 1-3 te scoren. Na een technisch nummertje van Brogno miste Dom met het hoofd de aansluitingstreffen, maar aan de overzijde had Bitsindou een vierde doelpunt aan de voet. De stand wijzigde niet meer.