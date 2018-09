Jong gezin van vier dood aangetroffen in woning na korte brand, sporen van geweld op lichamen

Na een brand in een woning in het Nederlandse Papendrecht zijn zaterdag vier doden aangetroffen. Het zou mogelijk om een gezinsdrama kunnen gaan.

In de woning aan de Cremerstraat heeft korte tijd brand gewoed. Het vuur kon snel geblust worden. Een echtpaar van 32 jaar en twee kinderen, een jongen van 4 en een meisje van 6, kwamen om het leven. De lichamen werden op het gelijkvloers gevonden.

“Dit is verschrikkelijk. Dit zijn incidenten die je als burgemeester niet hoopt mee te maken, maar helaas gebeurt het wel”, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht in een reactie tegen RTV Rijnmond.

Huiselijk geweld?

Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017.

Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat vooralsnog uitgaat van een gezinsdrama. “Wij gaan er niet bij voorbaat van uit dat de brand de oorzaak is. Het is het meest aannemelijk dat iemand in het gezin verantwoordelijk is”, aldus procureur René de Beukelaer.