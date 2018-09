Jean-Marie Pfaff zingt de pannen van het dak op de Oktoberfeesten in Wieze: “Ik wil feesten!”

In Wieze vinden dit weekend na 31 jaar de Oktoberfeesten opnieuw plaats. Naast bier drinken is er ook nog plaats voor ander vertier, waar de bekendste oud-keeper van België graag aan meedoet. Jean-Marie Pfaff genoot met volle teugen van de feestvreugde en kroop op het podium voor een spetterend duet. Hoewel hij niet had kunnen repeteren met zijn collega, zong hij uit volle borst voor het talrijk aanwezige publiek. “Je ziet de mensen in de zaal, dat is fantastisch”, aldus de voormalige Rode Duivel. “Ik wil plezier maken!”