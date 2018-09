Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud’homme: een even bittere strijd op als naast het veld

De Belgische Clasico krijgt dit jaar een extra laagje amusement. Anderlecht-Standard is dit seizoen niet louter een sportieve topper, het is ook de terugkeer van het duel aan de zijlijn tussen Hein Vanhaezebrouck en Michel Preud’homme. Beide trainers maakten er de voorbije vijf jaar niet alleen een sport van om elkaar ­tactisch uit te dagen, als echte kwajongens gingen ze ook meermaals verbaal in de clinch. Een greep uit de meest sappige quotes uit het verleden.