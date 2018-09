Gespannen campagne in Namen leidt zelfs tot beledigingen op zebrapad: “Het wordt steeds erbarmelijker”

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - Op een zebrapad in de periferie van Namen is zaterdag een tag gespoten waarin de burgemeester van de stad, Maxime Prévot (cdH), voor hoerenjong wordt uitgescholden en waarin Hitler wordt verheerlijkt. De burgemeester meldde dit zelf op zijn Facebook-pagina. Hij zei aan Belga dat hij geen klacht zou indienen.

“Leve Adolf, Prévot je bent een zoon van een dikke hoer” (“Vive Adolf, Prévot t’es un fils de grosse pute”), zegt de tag.

“Het wordt echt steeds erbarmelijker”, zo reageerde de burgemeester. Onder de hashtag #laBêtiseNeGagneraPas deed hij een oproep tot kalmte. De burgemeester voegde eraan toe: “STOP aan de escalatie van hatelijkheid en agressiviteit”. Voor de burgemeester zou een klacht niet helpen om “diegenen terug te vinden die dit gedaan hebben, en de politie heeft wel wat beters te doen”.

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen verloopt erg gespannen in de hoofdstad van Wallonië. Half augustus werd de lijsttrekker van cdH al met saus overgoten op een brocante. Vorige week was de zetel van de partij MR in Namen het mikpunt van vandalisme. Ex-burgemeester Jean-Louis Close werd begin september op straat aangevallen.